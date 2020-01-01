Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağladı

Sarı-lacivertli ekip transfer döneminin son gününde PAOK forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu da kadrosuna kattı.

, Yunanistan ekiplerinden PAOK'ta forma giyen orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçemiz, Yunanistan'ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Dimitris Pelkas'a camiamıza hoş geldin diyor; Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Merkez orta saha pozisyonunda görev alan ve hücuma dönük bir oyuncu olan Pelkas, bu sezon PAOK forması altında şu ana kadar çıktığı 8 maçta 2 gole imza atmıştı.

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Pelkas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri maçta da takımının üçüncü golünü atan isim olmuştu.