Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağladı
Fenerbahçe, Yunanistan ekiplerinden PAOK'ta forma giyen orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın transferini resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçemiz, Yunanistan'ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Dimitris Pelkas'a camiamıza hoş geldin diyor; Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Merkez orta saha pozisyonunda görev alan ve hücuma dönük bir oyuncu olan Pelkas, bu sezon PAOK forması altında şu ana kadar çıktığı 8 maçta 2 gole imza atmıştı.
Pelkas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri maçta da takımının üçüncü golünü atan isim olmuştu.
Ailemize hoş geldin Dimitris Pelkas! 💛💙 pic.twitter.com/zsPsEkEer1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020