Fenerbahçe, Diego Reyes ile yolları ayırdı

Sarı lacivertliler, 26 yaşındaki Meksikalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

, geçtiğimiz sezon 'dan bedelsiz olarak transfer ettiği 26 yaşındaki savunma oyuncusu Diego Reyes ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

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"Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır.



Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 'e kiralık olarak gönderilen Reyes, Fenerbahçe'de geçirdiği süre boyunca 14 resmi maçta forma giydi ve 1 de gol attı. Reyes'in Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Ülkesi 'dan transfer teklifleri aldığı iddia edilen Reyes'in Tigres ile temas içinde olduğu gündeme gelmişti. Club America'nın da Reyes' teklif götürdüğü ancak oyuncunun Tigres'e daha yakın olduğu öne sürüldü.