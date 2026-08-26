Fenerbahçe devre arasından önce sert vurdu ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı

Fenerbahçe, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmayı başardı. Türk devi, deplasmanda Olympique Lyon’u 1-2 mağlup etti. Geçen hafta sahasında alınan 1-1’lik beraberliğin ardından bu sonuç tur için yeterli oldu. Milyarlar Ligi’nin kura çekimi perşembe günü yapılacak.

İstanbul ekibi, 24. ve 28. dakikalar arasında iki kez çok sert vurdu. Vedat Muriqi, dönen topu tamamlamakta çok çabuk davranırken, Archie Brown da birkaç dakika sonra Mason Greenwood’un ölçülü ortasında arka direkte kafa vuruşuyla ağları buldu.

Lyon için ağır bir darbe oldu; ev sahibi ekip, ilk yarının kalan bölümünde heyecanı yeniden geri getirmeyi başaramadı, ancak Ederson, Tyler Morton’ın sert şutunda başarılı bir kurtarış yaptı. Fenerbahçe açıkça özgüvenle oynadı ve devre arasına büyük avantajla girdi. Şampiyonlar Ligi bileti bir anda çok yaklaşmıştı.

Muriqi, ikinci yarının hemen başında Lyon savunması tarafından tam zamanında durduruldu ve böylece ev sahibi ekip oyunda kaldı. Diğer tarafta, eski Vitesse oyuncusu Loïs Openda’nın kafa vuruşu az farkla auta gitti. Fransız ekibi, skor nedeniyle daha fazla risk aldı ve bu da Fenerbahçe’ye kontra atak alanları açtı.

Ancak golü atan taraf, bir saatlik oyun geride kalırken Lyon oldu. Malick Fofana uzun pası çok iyi değerlendirdi ve ardından sağ üst köşeye gönderdi. Openda’nın kafa vuruşuyla 2-2’yi bulmasıyla geri dönüş tamamlanmış gibi göründü. Ancak gol, VAR’a göre kısa süre önce ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Kaïl Boudache, 72. dakikada dönen toptan golü attı, ancak bu gol de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Lyon baskı kurmaya devam etti ve Fenerbahçe savunma yapmaktan başka bir şey yapamadı. Buna rağmen konuk ekip direndi ve Şampiyonlar Ligi için hazırlanmaya hak kazandı.