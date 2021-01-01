Beşiktaş ve Galatasaray'ı yenemeyen Fenerbahçe derbi kazanmayı unuttu
2000'li yılların en başarılı derbi performansına sahip takımı olan Fenerbahçe, son iki sezonda bu maçlardan istediğini alamıyor.
Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda hiç galibiyet alamadı.
Son olarak Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı iki maçta da rakibine yenildi. Deplasmanlardan ise birer puan çıkarmasını bildi.
Öte yandan sarı- lacivertliler geçen sezonun ikinci yarısında oynanan maçlarda da gülemedi. Şubat ayında oynanan maçta Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, rakibine karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini de kaybetmişti.
Pandemi nedeniyle lige verilen aradan sonra oynanan maçta ise Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmişti.
Fenerbahçe, ezeli rakipleri karşısındaki son galibiyetini 2019 yılının Aralık ayında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek elde etti.
Fenerbahçe'nin bu sezonki derbi maçları
|Galatasaray
|0-0
|Fenerbahçe
|Fenerbahçe
|3-4
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|0-1
|Galatasaray
|Beşiktaş
|1-1
|Fenerbahçe
Trabzonspor maçları moral oldu
Öte yandan Fenerbahçe, bir diğer ezeli rakibi Trabzonspor karşısında galibiyeti hatırlıyor.
Erol Bulut'n öğrencileri bu sezon Trabzonspor ile oynadığı iki maçı da kazandı.
Kadıköy'deki maç 3-1 sona ererken, Trabzon'daki maç Dimitiros Pelkas'ın tek golüyle 1-0 bitti.