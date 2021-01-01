Beşiktaş ve Galatasaray'ı yenemeyen Fenerbahçe derbi kazanmayı unuttu

Fenerbahçe bu sezon oynadığı dört derbi maçını da kazanamadı.

2000'li yılların en başarılı derbi performansına sahip takımı olan Fenerbahçe, son iki sezonda bu maçlardan istediğini alamıyor.

Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda hiç galibiyet alamadı.

Son olarak Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı iki maçta da rakibine yenildi. Deplasmanlardan ise birer puan çıkarmasını bildi.

Öte yandan sarı- lacivertliler geçen sezonun ikinci yarısında oynanan maçlarda da gülemedi. Şubat ayında oynanan maçta Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, rakibine karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini de kaybetmişti.

Pandemi nedeniyle lige verilen aradan sonra oynanan maçta ise Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe, ezeli rakipleri karşısındaki son galibiyetini 2019 yılının Aralık ayında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek elde etti.

Fenerbahçe'nin bu sezonki derbi maçları

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş Fenerbahçe 0-1 Galatasaray Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

Trabzonspor maçları moral oldu

Öte yandan Fenerbahçe, bir diğer ezeli rakibi Trabzonspor karşısında galibiyeti hatırlıyor.

Erol Bulut'n öğrencileri bu sezon Trabzonspor ile oynadığı iki maçı da kazandı.

Kadıköy'deki maç 3-1 sona ererken, Trabzon'daki maç Dimitiros Pelkas'ın tek golüyle 1-0 bitti.