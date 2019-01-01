Fenerbahçe, Deniz Türüç yarışını kazandı

Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile yarıştığı Deniz Türüç transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü 'de yerli transferi konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Deniz Türüç'ü kadrosuna katmak üzere.

>> Deniz Türüç kimdir? <<

25 yaşındaki milli futbolcunun transferi için ezeli rakipleri ve Beşiktaş ile yarışan sarı lacivertliler, son olarak Galatasaray'ın da çekilmesiyle transferde tek aday haline geldi. Oyuncuyla söz kesen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un bizzat yönetimiyle görüşerek son pürüzleri gidermek istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Deniz Türüç transferi hakkında açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, bonservis farklarına fazla takılmadan oyuncunun gitmek istediği yere gitmesi için kolaylık sağlayacaklarını söylemişti.

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2015 yılında transfer olduğu Kayserispor'da 121 karşılamaya çıkan Deniz Türüç, 21 gol 23 asist ile mücadele etti.