Erol Bedir: Deniz Türüç, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında seçim yapacak

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transferin gözde ismi Deniz Türüç'ün Galatasaray ve Fenerbahçe arasında tercih yapacağını söyledi.

Kulübü Başkanı Erol Bedir, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Türüç'ün geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Deniz Türüç için en ciddi tekliflerin ve 'den geldiğini belirten Erol Bedir, iki kulübün de gerek başkanlarının gerekse teknik direktörlerinin Deniz'i çok istediğini söyledi.

Başkan Bedir, milli futbolcunun kendisine değer verecek, ikinci planda tutmayacak takımı seçmek istediğini belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü; "Kayserispor'a önemli hizmetler yapmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii ekonomik olarak bir beklentimiz var. Ancak aradaki bonservis farklarına çok fazla bakmadan Deniz nereye gitmek isterse oraya göndereceğiz." dedi.

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Kayserispor Başkanı 24 yaşındaki Bernard Mensah ile ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi; "Mensah, çıkışlı ollması sebebiyle bilinen bir oyuncu. Sadece 'den değil Avrupa'dan da birçok teklif geliyor. Deniz'in sözleşmesi sona ereceği için Hikmet Hoca izin verdi. Ancak Mensah'ın 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Eğer ciddi bir teklif gelirse oturup hocamızla konuşuruz."