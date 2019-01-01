Üç Büyükler'in peşinde olduğu Deniz Türüç kimdir?

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Deniz Türüç'ü daha yakından tanıyalım.

Beşiktaş, ve , 'un milli futbolcusu Deniz Türüç ile ilgileniyor.

Ağırlıklı olarak 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında görev alan ve sol ayağını kullanan yıldız futbolcuyu daha yakından tanıyalım.

Transfer döneminin gözde ismi Deniz Türüç, 23 Ocak 1993 tarihinde 'nın Enschede şehrinde dünyaya geldi.

Futbola doğduğu şehirdeki Enschedse Boys takımında başlayan Türüç, altyapı eğitimini Twente ve De Graafschap takımlarında tamamladı.

Profesyonelliğe Go Ahead Eagles formasıyla adım atan 26 yaşındaki futbolcu, takımıyla çıktığı toplam 97 karşılaşmada 7 gol atıp 9 asist yaptı.

2015 yazında 500 bin euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer olan Deniz, 144 kez terlettiği sarı kırmızılı formayla 28 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.

Altyaş gruplarında hem hem de Hollanda adına mücadele eden yıldız futbolcu, A takım tercihini Türkiye'den yana kullandı ve 5 defa ay yıldızlı formayı giydi.

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Deniz Türüç'ün Kayserispor ile 10 milyon euro'ya serbest kalma maddesi de bulunan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek.