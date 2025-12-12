Fenerbahçe’den ülke puanına dev katkı! Türkiye yükselişe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenilirken UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Brann önünde 4-0'lık skorla kazandı. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise sahasında AEK takımına 2-1 kaybetti ve ülke sıralaması güncellendi.
Bu sonuçların ardından ülke sıralamasında yüzümüzü güldüren tek takım Fenerbahçe olurken Türkiye'nin yükselişi de dikkatlerden kaçmadı.
Listenin zirvesinde 9'da 9 takımla Avrupa kupalarında mücadele eden İngiltere var!
Ülke puanı sıralaması bu şekilde oluştu:
1- İNGİLTERE | 102.672
2- İTALYA | 91.088
3- İSPANYA | 84.828
4- ALMANYA | 81.545
5- FRANSA | 74.105
6- HOLLANDA | 65.033
7- PORTEKİZ | 62.466
8- BELÇİKA | 57.750
9- TÜRKİYE | 47.600
10- ÇEK CUMHURİYETİ | 44.300
Sırada ne var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. maçında Galatasaray; 21 Ocak 2026 akşamı İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla kozlarını paylaşırken Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak akşamı Premier Lig ekibi Aston Villa'yı konuk edecek.
Temsilcilerimizden Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında 18 Aralık 2025 akşamı Bundesliga ekibi Mainz 05'i ağırlayacak.