Fenerbahçe’den transferde büyük ters köşe! Nkunku ve Lookman derken yeni golcü Premier Lig’den…

Fenerbahçe'de forvet hattı için Lookman ile birlikte Christopher Nkunku ve Artem Dovbyk gibi yıldız isimler konuşulurken listeye sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir isim daha eklendi.

Ne söylendi?

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe transfer çalışmalarını yürütürken Everton'ın 27 yaşındaki golcüsü Beto, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

Beto'nun adı daha önce de Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe ile anılmış, ancak o dönemdeki mali koşullar sebebiyle transfer sonuca ulaşmamıştı. Gineli forvet, sonrasında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olmuş ve ardından Everton'ın ile sözleşme imzalamıştı.

Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken tecrübeli golcünün transferiyle ilgili nihai kararı teknik direktör Domenico Tedesco'nun vermesi bekleniyor.

Kariyeri

Premier Lig ekibi Everton ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Beto'nun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Everton, 2023-24 sezonunun başında Beto'yu 25 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.