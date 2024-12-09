Fenerbahçe'den Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz için açıklama geldi.

Sarı-Lacivertli ekip, Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında sakatlanan milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, maç sonu yapılan konuşmalara da dikkat çekildi.

Fenerbahçe; kendilerini hedef gösteren zihniyeti ise lanetlediğinin altını çizdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

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Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun diyoruz. Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz’ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe’yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor; Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz.

Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe’yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz.