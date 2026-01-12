kanteGetty Images
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante transferinde önemli bir aşama kaydetti.

Kış transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, ses getirecek bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'ın haberine göre sarı-lacivertli ekip, dünya futbolunun önemli isimlerinden olan N'Golo Kante için resmi girişimlere başladı.

N'Golo Kante transferinin gerçekleşmesinin, Fred'in ayrılığına bağlı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız için resmi teklif sundu.

Fenerbahçe'den transfer zirvesi

Yıldız futbolcunun transferi için vites arttıran Fenerbahçe yönetimi, 13 ocak Salı günü, oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgilere arasında yer aldı.

Ayrıca İtalyan gazeteci Matteo Moretto da Fenerbahçe'nin N'Golo Kanté'yi transfer etmek istediğini bildirdi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Darwin Nunez ile de ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

