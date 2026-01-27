Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına dev teklif! Transferde büyük sürpriz

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken forvet transferindeki bir numaralı hedef belli oldu. Sarı-Lacivertli ekip, Manchester City'nin yıldızı için harekete geçti.

Kanarya'nın transferde sıkıntı yaşadığı bölge forvet. Sörloth, Nunez, Mateta ve Beto gibi isimler gündeme geldi. 3 oyuncu konusunda gelişme sağlanamadı, Beto’dan ise yönetim vazgeçti. Fenerbahçe, bir süredir radarına aldığı Omar Marmoush için gözünü kararttı. İngiltere’den bu konuda önemli bir iddia atıldı.

Ne söylendi?

Dünya devi Bayern Münih, Tottenham ve Aston Villa gibi takımların durumunu takip ettiği Mısırlı yıldız için teklif hazırlığındaki tek takımın Sarı-Lacivertliler olduğu belirtildi. Fenerbahçe’nin Marmoush için 30 milyon Euro’yu gözden çıkardığı da aktarıldı.

City sıcak bakıyor

Manchester City’nin, Semenyo transferi sonrası Marmoush’la yolları ayırmak istediği, yıldız futbolcunun da daha çok süre alacağı bir takıma gitmeye sıcak baktığı vurgulandı.

26 yaşındaki futbolcunun nceliğinin Premier Lig’de kalmak olduğu, buradan teklif almaması halinde diğer talipleriyle görüşme yapacağı vurgulandı. City, geçen sezonun devre arasında Mısırlı yıldız için Frankfurt’a 75 milyon euro bonservis ödemesi yapmıştı.