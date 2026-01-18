Fenerbahçe’den Kante için bir hamle daha: Transferde sıcak gelişme!

Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı sürdürürken dünyaca ünlü Fransız yıldız N'Golo Kante listenin en tepesinde yer alıyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar, bu konu için çalışmalarına devam ederken görüşmeler de tüm hızıyla sürüyor.

Ne oldu?

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante için Fenerbahçe cephesinde adeta seferberlik ilan edilmiş durumda...

Kulüp, hem sportif hedefler hem de Avrupa arenasındaki iddiasını artırmak adına Kanté transferini kilit hamle olarak görüyor. Ancak bu transferin önündeki en büyük engel, Al-Ittihad yönetiminin oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması.

Suudi Arabistan’da futbol yatırımlarının geldiği nokta, Avrupa kulüplerinin bile dikkatini çekmiş durumda. Al-Ittihad da bu yatırımların en önemli temsilcilerinden biri. Kulüp yönetimi, Kanté’yi yalnızca bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda ligin marka değeri açısından da vazgeçilmez bir figür olarak görüyor.

Fransız yıldızın hem saha içindeki liderliği hem de profesyonel duruşu, AlIttihad teknik heyetinin elini güçlendiriyor. Bu nedenle Suudi kulübü, özellikle sezon ortasında kadronun bel kemiğini kaybetmek istemiyor. Yetkililer, Kante’nin takımdaki rolünün “vazgeçilmez” olduğunu net bir şekilde ifade ederken, gelen tekliflere temkinli yaklaşıyor.

Fenerbahçe cephesinde ise durum oldukça farklı. Sarı-lacivertli yönetim, yaz transfer döneminde Kanté için gerekli zemini büyük ölçüde hazırlamış durumda. Oyuncunun menajerlik kanadıyla daha önce kurulan temaslar, Ocak ayı için önemli bir avantaj sağlıyor. Teknik direktörün raporu doğrultusunda orta sahada hem savunma direncini hem de tempo gücünü artıracak bir oyuncu arayan Fenerbahçe, Kante’nin bu profil için “biçilmiş kaftan” olduğu görüşünde.

Performansı

Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Kante bu sezon Al Ittihad forması ile 23 maça çıkarken takımına 1 gollük katkı yaptı.