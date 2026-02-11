Fenerbahçe'den gönderilen En-Nesyri şov yaptı! Maça damga vurdu

Sarı-Lacivertli ekipten ayrılarak Suudi Pro Lig kulübü Al-Ittihad'a transfer olan Faslı golcü En-Nesyri, Asya AFC Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Katar temsilcisi Al Gharrafa karşısındaki oyunuyla göz doldurdu.

En-Nesyri'nin takımı, rakibini 7-0 yenerek sükseli bir galibiyet aldı.

Ne oldu?

Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Ittihad'a imza atan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla ikinci maçına çıktı. Faslı golcü, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Youssef En-Nesyri, maçın ilk golünü kaydetti.

Shanqeeti'nin sağ kanattan çevirdiği topa ceza sahasında dokunan Faslı golcü, maçın başında golünü atarak takımına üstünlük sayısını getirdi.

Sahne aldı

Faslı golcü maçın son anlarında yine sahneye çıktı. Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad'ın Aouar ile bulduğu beşinci golün asistini yaptı ve maçta iki gole katkı sağladı.

Al-Ittihad, rakibini 7-0 yenerek Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde puanını 12'ye çıkardı.