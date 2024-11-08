Fenerbahçe'den Galatasaray'a Victor Osimhen çalımı! Fenerbahçe Napoli'nin kapısını dev bir transfer teklifiyle çalacak

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki dev kulüp, bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen transferinde karşı karşıya gelecek.

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, transfer piyasasında büyük bir hamle yapmayı planlıyor ve bu hamlenin hedefinde Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Napoli oyuncusu Victor Osimhen var. Nijeryalı golcü Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken, Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’nin de ilgisini çekmiş durumda.

25 yaşındaki forvet, sezon başında Napoli’den Galatasaray’a kiralanmıştı ve burada gösterdiği etkileyici performansla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde adından söz ettirdi. Şu ana kadar Galatasaray formasıyla çıktığı ilk sekiz maçta altı gol atıp üç asist yapan Osimhen, hücum hattında kilit bir isim haline gelmiş durumda. Bu performansı, Türkiye’nin önde gelen kulüplerinin ve Avrupa’nın da dikkatini çekmiş gibi görünüyor.

Napoli ile yapılan anlaşmaya göre, Osimhen’in serbest kalma bedeli Ocak ayında 81 milyon euro olarak belirlenirken, bu rakam yaz transfer döneminde 75 milyon euroya düşecek. Ancak Galatasaray’ın bu transferde maksimum 50 milyon euro ödemek istediği biliniyor. Fenerbahçe ise, Galatasaray’ın bu teklifini aşarak Napoli’ye daha yüksek bir teklif sunmayı değerlendiriyor. Mourinho, bu hamleyle sadece hücum hattını güçlendirmeyi değil, aynı zamanda ezeli rakibi Galatasaray’a karşı büyük bir stratejik zafer kazanmayı da amaçlıyor.

Mourinho’nun Osimhen planı

Fenerbahçe’de Mourinho yönetiminde yapılan transfer çalışmaları, kulübün hedeflerine ulaşması ve kadrosunu güçlendirmesi adına büyük önem taşıyor. Osimhen gibi genç ve yetenekli bir golcüyü kadroya katarak hem ligde hem de Avrupa’da iddialı bir duruma gelmeyi hedefleyen Mourinho, transferle ilgili stratejik adımlarını atmaya başlamış durumda. Bu bağlamda Fenerbahçe, Osimhen için belirlenen serbest kalma bedelini ödemek yerine Napoli’ye cazip bir teklif sunarak anlaşmaya varmayı umuyor.

Fenerbahçe’nin bu hamlesi, Galatasaray ve Napoli arasındaki kiralık anlaşmayı etkileyebilir. Özellikle Napoli’nin gelecek sezon oyuncusunu yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmak isteyeceği düşünülüyor. Ancak bu transfer yarışında Galatasaray’ın hamle yapıp yapmayacağı ve Fenerbahçe’nin nasıl bir teklif sunacağı merakla bekleniyor.

O Jogo'da Victor Osimhen’in Fenerbahçe’ye transfer olması durumunda, Türk futbolundaki dengelerin ciddi şekilde değişebileceği konuşuluyor. Mourinho’nun yönetiminde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’a karşı psikolojik üstünlük kurarak şampiyonluk yarışında öne geçmeyi planlıyor. Bu transfer, hareketının Süper Lig'e yansımalarını ise zaman gösterecek gibi görünüyor.