Fenerbahçe’den Galatasaray’a Oğuz Aydın sürprizi! Transfer maddesi şaşırttı

Sarı-Lacivertli ekibin kanar oyuncusu Oğuz Aydın'ın Rusya Premier Lig kulübü CSKA Moskova'ya transfer olma ihtimali bir hayli yüksek bir seviyedeyken ezeli rakip Galatasaray'la ilgili ortaya çıkan gelişme şaşırttı.

Ne oldu?

Rus ekibi CSKA Moskova, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Ruslar, Kanarya'ya 650 bin euro kiralama ücreti ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan %20 pay verecek. Satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

Oğuz Aydın’ın CSKA'dan yıllık talebinin 1.5 milyon Euro olduğu bildirildi. Rus kulübünün ise şu anda 1.2 milyon euro'ya kadar çıkabileceği belirtildi. Pazarlıklar sürerken CSKA Moskova'nın, milli takımı ile Dünya Kupası’na gitmek isteyen Oğuz’a oynama garantisi verdiği de gelen bilgiler arasında.

Bu arada Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın için CSKA Moskova ile yaptığı anlaşmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı lacivertliler, oyuncunun dönüşünde Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig'de başka bir takımda oynamasını engelleyen özel bir maddeyi sözleşmeye ekletti.

Performansı

Yıldız futbolcu, 2024 yazında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli takımla 57 maça çıkan Oğuz Aydın söz konusu 57 karşılaşmada 7 gol atıp 10 asistlik katkı yaptı.