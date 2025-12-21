Transferde büyük oynayan Fenerbahçe, Serie A ekibi Atalanta'da oynayan ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Ademola Lookman için pazarlıklara başladı.

Ne oldu?

Atalanta'da mutsuz olan Ademola Lookman için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı.Nijeryalı yıldız için İtalya'ya giden Fenerbahçe yönetimi, burada Lookman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Atalanta'ya veda etmek isteyen Lookman'a ilk teklif yapıldı.

Ne söylendi?

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Ademola Lookman'a bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro önerdi. Haberde Lookman'ın Atalanta'dan yıllık net 1.8 milyon euro kazandığı ifade edildi.

Lookman'ın teklifi kabul etmesi durumunda Fenerbahçe'nin Atalanta ile bonservis pazarlıklarına başlayacağı vurgulandı.İtalyan ekibinin 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Lookman için kapıyı 50 milyon eurodan açarken, Fenerbahçe'nin yıldız ismin transferini 30 milyon euro civarında bitirmek için uğraştığı vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkıp 1153 dakika süre alan Ademola Lookman, 3 gol atarken takımına 1 asistlik fayda sağladı.