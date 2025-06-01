Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük intikam: Transferde tarihi çalım! Ezeli rakipler birbirine girecek

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer döneminde büyük bir rekabet yaşanacak.

Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, çalışmalarına başlarken dev takımlar Premier Lig'in yıldızı için karşı karşıya geldiler.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray’ın yakın zamanda İstanbul’da görüştüğü İlkay Gündoğan için de harekete geçti.

Tüm imkanlar seferber edilecek

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Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in takımdan ayrılmasının ardından yeni sezonda aynı onlar kadar güçlü bir saha içi lideri arayan Kanarya’nın, İlkay için tüm imkanlarını seferber edeceği öğrenildi. Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, 34 yaşındaki Türk asıllı Alman orta saha için temaslarını sürdüreceği ifade ediliyor.

İngiltere'ye veda edecek

İngiltere Premier Ligi’nde Manchester City’de oynayan ve yeni sezonda takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli oyuncunun, büyük ihtimalle İngiltere’ye veda edeceği aktarılıyor.

Koç ve yönetimin, İlkay’da mutlu sona ulaşarak hem ezeli rakibine transfer çalımı atmak hem de futboldaki başarısızlıktan dolayı morallerin bozuk olduğu camiayı morallendirmek istediği bilgisine ulaşıldı. Bu transferle ilgili olarak yakın zamanda bir sonuç alınması bekleniyor.