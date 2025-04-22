Jose Mourinho ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündeme Carlo Ancelotti geldi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Galatasaray ile puan farkının beşe yükselmesinin ardından camiada soğuk rüzgârlar esiyor.

Bu esnada sarı-lacivertli kulüple alakalı son dakika gelişmeleri üst üste yaşanmaya devam ediyor.

Haberin devamı aşağıda

Yılın bombası Carlo Ancelotti

Tüm bunlar olurken sarı-lacivertli kulüp hakkında çılgın bir iddia ortaya atıldı.

Jose Mourinho'nun yaz aylarında Rangers yolunu tutabileceği konuşulurken, Fenerbahçe'de onun yerine gelecek ismin Ancelotti olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bu sezon Real Madrid'de tüm beklentilerin altında kalan adı Brezilya Milli Takımı ve Suudi kulüpleriyle anılan Ancelotti'nin, Fenerbahçe tarafından düşünülen isim olduğu öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Mourinho ile yola devam edilip edilmeyeceği ise sezon sonunda belli olacak.

Ancak ayrılık ihtimaline karşı şimdiden hoca adayı üzerinde durulmaya başlandı. Real Madrid'den ayrılacak olan Carlo Ancelotti, Fenerbahçe için öncelikli durumda.