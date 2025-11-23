Fenerbahçe'den büyük sürpriz: Transferde ters köşe! Samsunspor'un yıldızı gündemde

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için dün akşam Rize'ye giderken başkan Sadettin Saran havalimanı çıkışında taraftarların büyük ilgisini aldı.

Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren ve Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına başlamış durumda.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, transferle alakalı Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a konuştu. Torunoğulları, "Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz. Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız." dedi.

Sürpriz transfer iddiası!

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Samsunspor'un sol kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı gündemine aldığı iddia edildi. Kanarya'nın, ocak ayında 24 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu için teklif yapacağı bildirildi. Musaba, Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki performansıyla dikkat çekmişti.

Musaba'nın Samsunspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kongo asıllı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro. Fenerbahçe'nin ocak ayında bu transferi gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.