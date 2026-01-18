Kiralık olarak Fenerbahçe^den Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın yolunu tutan İrfan Can Kahveci, Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez sahaya çıktı ve müsabaka sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ne yaptı?

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, karşılaşmada 62 dakika görev aldı.

Ne söylendi?

Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından Spor Arena'dan Selen Cansu Aksoy'a konuştu.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasından yaklaşık 4 ay sonra sahalara geri dönmesiyle ilgili duygularını paylaşan İrfan Can Kahveci, "Özlemişim. İnşallah her şey daha da iyi ve güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Sezonun kalan bölümüne dair hedeflerini de açıklayan Kahveci, "İlk hedefim A Milli Takım kadrosunda olup, Dünya Kupası'na katılabilmek. İnşallah Dünya Kupası'ndan sonra da Fenerbahçe'ye geri dönebilmek" dedi.