Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk golcü transferi! Premier Lig’in yıldızına kanca

Süper Lig’in 18. Haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 3-2’lik skorla geçen Fenerbahçe, gözünü yeniden yapılacak transferlere çevirdi.

Sarı-Lacivertli ekipte N’Golo Kante için çalışmalar devam ederken bir yandan da Premier Lig ekibinde forma giyen Fransız golcü için de görüşmeler başlayacak.

Ne söylendi?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe golcü transferinde rotasını İngiltere'ye, Cyrstal Palace'ın yıldızı Mateta'ya çevirdi. 28 yaşındaki santrafor için bu hafta içinde resmi temaslar başlayacak. İngiliz ekibinin 40 milyon euro bonservis talep ettiği, sarı lacivertlilerin ise 35 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarılıyor. Fenerbahçe'nin bu transfer operasyonunu en kısa süre içerisinde noktalamak istediğinin altı çiziliyor.

Kante için görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe'nin N’Golo Kante aşkı bitmiyor. Al-Ittihad, işi yokuşa sürmeye çalışıyor. Hem Fenerbahçe hem de tecrübeli orta saha oyuncusu ise bu işin bir an önce sonuçlanması için Suudi ekibine ciddi bir baskı yapıyor. Kante ile çoktan anlaşan yönetim, Al-Ittihad ile görüşmelere aralıksız sürüyor.

Açıklama geldi!

Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante ise karşı bir çıkış yaparak, "Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymek istiyorum." diyerek kararlılığını bir kez daha ortaya çıkardı.