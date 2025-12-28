Fenerbahçe’den 1 değil 2 yıldız avı: Biri olmazsa, diğeri! Transfer operasyonu başladı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco’nun talepleri doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; SarıLacivertliler’in transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman için temasların yeniden hareketlendiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Milano’da Lookman cephesiyle yapılan görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği belirtildi. Fenerbahçe Yönetimi’nin, süreci ilerletmek adına oyuncunun menajeriyle yeniden bir araya gelmeye hazırlandığının altı çiziliyor.

Başkan Sadettin Saran’ın serbest kalmasının ardından transfer çalışmalarında tempo artarken, Lookman transferinin yönetim tarafından özel olarak takip edildiği kaydedildi. Sarı-Lacivertli kulübün bu transfer için tüm şartları zorlamaya kararlı olduğu vurgulanıyor. Fenerbahçe’nin Atalanta’ya 25 milyon Euro seviyesinde resmi bir teklif sunduğu belirtilirken, İtalyan kulübünün beklentisinin 40 milyon Euro civarında olduğu aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor

Hücum hattında çok yönlü bir oyuncu olan Ademola Lookman’ın Fenerbahçe seçeneğine sıcak yaklaştığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun, İstanbul ve kulüp yapısı hakkında bilgi almak için milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen ile temas kurduğu; ayrıca eski takım arkadaşı Cenk Tosun’dan Sarı-Lacivertli kulüp hakkında olumlu izlenimler edindiği vurgulandı.

Fenerbahçe 1 adım önde!

Milan’ın sezon başında Chelsea’den transfer ettiği Nkunku konusunda Fenerbahçe’nin 1 adım önde olduğu belirtiliyor. Sarı-Lacivertli yönetim, İtalyan kulübünün 35 milyon Euro talep ettiği golcü futbolcu için gözünü karartmış durumda.

Milan’ın, sezon başında Chelsea’den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 35 milyon Euro talep ettiği ifade ediliyor. Avrupa’dan farklı kulüplerin ilgisine rağmen Fenerbahçe’nin şu ana kadar en ciddi girişimlerden birini yaptığı belirtilirken, Sarı-Lacivertliler’in transfer yarışında avantajlı konumda olduğu öne sürülüyor.

Forvet hattının yanı sıra kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda da görev alabilen Nkunku’nun, Fenerbahçe’nin oyun yapısına uygun bir profil olduğu değerlendiriliyor. Yönetim, yıldız futbolcu için tüm şartları seferber edecek.