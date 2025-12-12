Fenerbahçe’de tutan gidiyor: Atan geliyor! Saran’ın en büyük transfer hedefi belli oldu

Fenerbahçe'de tüm gözler kış transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrilirken Sadettin Saran, öncelikle transferdeki en büyük hedefi olan golcü için operasyona başladı.

Ne söylendi?

Sarı-Lacivertli ekipte transferden yetkili isimler, Brann maçının ardından takımla birlikte Norveç'te kaldı. Bugün Alexander Sörloth'un menajeriyle ile bir görüşme gerçekleştirilecek. Saran'ın en fazla transfer etmek istediği ismin Norveçli golcü olduğu net bir şekilde biliniyor.

Öte yandan Hırvat basınında yer alan habere göre Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, Girona'da hiç forma giymeyen Dominik Livaković'in kiralık transferi için resmi görüşmelere başladı. Livaković, Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı.

Söz konusu habere göre Girona, Livakovic'in sözleşmesini feshedip oyuncuyu Fenerbahçe'ye geri gönderecek. Hırvat kaleci, 'Bir sezonda 3 takımda forma giyemez' kuralını ihlal etmemek için Girona ile bundan sonra maça çıkmayacağını kulübüne iletti.

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hırvat kalecinin güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro olarak dikkat çekiyor.