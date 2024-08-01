Bu ay 28 yaşına basacak olan orta saha oyuncusu geçen sezon 9 milyon euro karşılığında Old Trafford'da kiralık olarak oynadı ancak Premier Lig ekibi 25 milyon avro daha ödeyerek transferi kalıcı hale getirme opsiyonunu kullanmadı. Bunun yerine daha ucuz bir anlaşma yapmayı umuyorlardı, ancak kulüplerin Faslı oyuncuyla sözleşme imzalamak için sıraya girdiği şu günlerde bu pek mümkün görünmüyor.

Amrabat Fiorentina'dan ayrılıyor

Sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ettiği için Fiorentina'nın oyuncuyu satması gerekiyor ve son haftalarda Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Napoli'den de ilgi gördü. Ancak şimdi Tuttomercatoweb, Mourinho ve Fenerbahçe'nin Amrabat'ı Türkiye'ye getirmek için bastırdığını iddia etti.

Görüşmeler yoğunlaşırken Amrabat'ın da kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fiorentina'dan kısa bir süre içerisinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli oyuncu buna rağmen kısa süre içinde Raffaele Palladino yönetiminde sezon öncesi antrenmanlarına dönecek.