Fenerbahçe'de Talisca şoku: Durumu belli oldu!

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçında sakatlanan Anderson Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama geldi.

Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR’ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Sahalardan 1 ay uzak kalacak

Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre; Brezilyalı futbolcu, sahalardan 1 ay uzak kalacak. Anderson Talisca, dün akşam Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3-0 yendiği maça ilk 11'de başlamış, ancak 66. dakikada sakatlanarak yerini Oğuz Aydın'a bırakmıştı. Son dönemde formda olan yıldız futbolcu, dün akşam maçın ilk golünü atmıştı. Talisca, bu sezon 25 maçta forma giyerken 14 gol atıp takımına 3 asistlik katkı sundu.