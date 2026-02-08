Fenerbahçe'de Talisca müjdesi! Beklenen haber geldi

Bu sezonki performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ve yaptığı skor katkısıyla Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan Anderson Talisca için mutlu son geldi çattı

Ne söylendi?

Bu arada dün gece geç saatlerde Fenerbahçe, Anderson Talisca için yaptığı ilk teklifi arttırdı. Brezilyalı futbolcu da bunun üzerine yeni teklifi kabul etti. Fanatik'ten Samet Çayır'ın edindiği bilgiye göre kulüp, Talisca ile bugün 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Yıldız futbolcunun maaşında bir miktar indirime gittiği de aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, henüz takımla birlikte idmanlara başlamadığı için Domenico Tedesco çözüm arayışında. Yarın akşam Kadıköy'de maça en ileride Anderson Talisca başlayacak.

Performansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 33 karşılaşmada görev alırken 14 gol atıp takımına 9 asistlik katkı yaptı ve 23 gole direkt katkı vererek tüm dikkatleri üzerine çekti.