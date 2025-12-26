Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Yaprak dökümü başladı

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedeflerken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-Lacivertli ekipte gelecek oyuncular kadar takımdan gidecek futbolcuların da durumu belli oluyor.

Kanarya'da bir yandan kadroya eklenecek isimler için yoğun çaba harcanırken sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Ne oldu?

Guilherme Frossard'ın haberine göre Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

Haberin detaylarında ise Brezilya ekibinin bu transferi "hayal transferi" olarak belirlediği ve Fred'in de yeniden Atletico Mineiro forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Performansı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 resmi maçta görev alan Fred, 1 gol atarken takımına 2 asistlik katkı yaptı.