Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçmişten ve günümüzden bahsederek çarpıcı itiraflarda bulundu.

Sarı-Lacivertli ekibin dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho, geçmişte yaşadıkları tecrübeleri aktarırken bugüne de ışık tutmayı ihmal etmedi.

Kariyerindeki satır başlarına değinen Portekizli hoca, meslektaşı olan Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kötü gidişatına yönelik de önemli ifadeler kullandı.

İşte Jose Mourinho'nun İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'a özel açıklamaları:

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Bu meydan okumayı neden kabul ettiniz?

Çünkü futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek istemiyorum, hatta izin almak bile istemiyorum. Birçok insanın bundan hoşlandığını biliyorum ya da en azından bize böyle söylüyorlar. Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim.

Sizin için belirli bir yıl sona eriyor: hangi anıları atıyor ve hangilerini saklıyorsunuz?

Kişisel olarak kızımın düğününü seçiyorum, muhteşem bir andı ve onlar adına çok mutluyum... Roma'dan ayrılmak zordu ama onu da bir kenara atmıyorum.

Guardiola'nın Manchester City krizi hakkına ne düşünüyorsunuz?

Sadece Pep onun durumu hakkında bilgili bir şekilde konuşabilir. Gerisi sıradanlık, yüzeysellik...

VAR'ın oyun süresine etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Var ve gerçek süre hakkında konuşabilecek en son kişi benim. Bu konuları futbol fenomenlerine bırakalım. Ben sadece bir antrenörüm ve sadece antrenör olmak istiyorum.

En mükemmel maçınız hangisiydi?

Ah, cevaplaması zor... Porto-Lazio 4-1, Uefa yarı finali 2002-2003? Golü 50 saniye sonra attılar ve ondan sonra topa bir daha hiç dokunmadılar. Inter-Bayern 2-0, bir dakika sonra kimin kazanacağını zaten biliyordunuz. Manchester-Tottenham 1-6, ve 7, 8, 9 olabilirdi. Premier Lig'i silip süpüren Chelsea'mde mükemmel bir maç bulamamak da bir o kadar zor ki...

Peki pişmanlık nedir?

Maçlar hakkında konuşursak, çok çünkü kaybettiğinizde her zaman daha farklı yapabileceğinizi düşünürsünüz ve ben çok maç kaybettim. Bunun yerine profesyonel seçimlerden bahsedecek olursak, Florentino'ya hayır dedim. Bana 'Mou, şimdi gitme, zor kısmı hallettin ve şimdi iyi kısmı geliyor' dedi... Böyle olacağını biliyordum ama İspanya'da büyük mücadelelerle geçen üç yılın ardından Chelsea'ye dönmek istedim... Ve Budapeşte'den sonra. Taylor'ın yarattığı karmaşa yüzünden değil, hemen ayrılmadığım için. Roma'dan ayrılmalıydım ama ayrılmadım ve hatalıydım.

Gelecekte bir milli takım çalıştıracak mısınız?

Evet. Bir Avrupa ya da Dünya Kupası oynamak, kulüpler ve taraftarlarla pek çok kez başardığım gibi bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum. Bunu futbol için, sporun temsil ettiği şey için yapmak istiyorum. Bu inanılmaz olacak.