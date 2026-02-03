Fenerbahçe'de Milan Skriniar krizi! Ceza kapıda...

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin golünün ardından Milan Skriniar’ın yaptığı hareket gündem olmuştu.

Kocaelispor Kulübü, Skriniar için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) herhangi bir sevk olup olmayacağını bekleyecek ve ardından hazırladıkları dosyayla suç duyurusunda bulunacak. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, sert ifadeler kullandı.

'Lisansı feshedilmeli'

Başkan Recep Durul; Türkiye Futbol Federasyonu’na, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran'a ve Kocaeli’de işletmesi olan sarı-lacivertli isimlere seslendi ve Skriniar’ın lisansının feshedilip, ülkeden deport edilmesini istedi. Adeta ateş püsküren Durul, "Kulüp olarak Milan Skriniar’ın yaptığı çirkin hareketin TFF tarafından cezalandırılmasını, sözleşmesinin feshedilmesini ve hatta ülkeden deport edilmesini istiyoruz. Bunun için gereken başvuruyu da yapacağız" cümlelerine yer verdi.

'Müsaade edemeyiz'

Ülke olarak hassasiyetlerin yüksek olduğunun altını çizen Başkan Durul, "Mübarek kandil gününde yabancı bir futbolcu tarafından yapılan bu çirkin hareketi sindirmek mümkün değildir. Son derece yakışıksızdır. Buna kulüpler de müsaade etmemelidir, federasyon da. En ağır şekilde cezalandırmalıdır. Aksi halde nepotizm açık açık yapılıyor demektir. Müslüman bir toplumuz ve Türk toplumu bunu kaldırmaz. Buna müsaade edemeyiz. Bu tür şeyler infial oluşturuyor. Başka kulüplerin oyuncuları da böyle şeyler yaptı ve cezaları kesildi. Çok çirkin hareketti, bir an önce cezalandırılması lazım. Hangi futbolcu olursa olsun, adına sanına bakılmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'Yine hakkımız çalındı'

Hakemlerin camialara göre düdük çaldığının altını çizen Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Düdükler camiaya göre çalıyor. Bahis ve şike operasyonları yapılıyor. Ama operasyon asıl forma renklerine göre düdük çalınmasına yapılmalı. Yine hakkımız çalındı. Hakemin görmezden gelmesi, VAR hakeminin duyarsızlığı, verilmeyen kırmızı ve sarı kartlar.. Kocaelispor olarak hakkımızı sonuna kadar arayacak ve bunun hesabını camia olarak er ya da geç soracağız. Hem puanımız çalındı, hem de kırmızı kartlar verilmedi. Düdükler adalet için, şeffaflık için çalınmalı. Bu ülkede kronizmi (kayırmacılık) tetikleyen yapı var" şeklinde konuştu.