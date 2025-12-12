Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Tuncay Şanlı’dan beri bir ilk

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. hafta müsabakasında Brann'ı deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Temsilcimizde, Kerem Aktürkoğlu maçın açılış golünü kaydetti ve Tuncay Şanlı'dan bu yana bir ilki başardı.

Ne oldu?

Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atağında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, Nene'nin pasında topla buluştuktan sonra kalecinin üzerinden aşırtarak müthiş bir golle üstünlüğü getirdi.

Performansı

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de çıktığı 5 UEFA Avrupa Ligi maçında 4. golünü kaydetti. Öte yandan Kerem, Tuncay Şanlı'dan bu yana sarı lacivertli formayla bir Avrupa kupası sezonunda en yüksek sayıya ulaşan Türk oyuncu olmayı başardı.