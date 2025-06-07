Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine gelecek teknik direktör belli oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılma ihtimali yüksek. Masadaki en kuvvetli isim ise belli oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Başkan Koç'un bu gece teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Başkan Koç ve Jose Mourinho, Londra'da görüştükten sonra nihai karar verilecek. Söz konusu görüşmede Portekizli hocanın alacakları konusunda bir anlaşmaya varılma ve yolların ayrılma ihtimali yüksek.

İlk aday İsmail Kartal

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılması halinde ilk aday da belli oldu. Fanatik'in haberine göre, Portekizli hoca ile vedalaşılması halinde pole pozisyonunda İsmail Kartal yer alıyor.

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Yönetimin büyük bir kısmı, özlenen şampiyonluğun 'yerli' teknik adamla geleceğini düşünüyor. İsmail Kartal'ın en büyük aday pozisyonunda olmasının iki ana sebebi var.

İşte İsmail Kartal tercihinin sebebi

Birincisi, Jose Mourinho ile yolların ayrılması halinde Portekizli hocaya ödenecek yüklü miktar. Yönetim, bu yüklü ödeme üzerine (Tüm ekibi dahil 17-18 milyon euro) bütçede ekstra yük oluşturacak pahalı bir hoca tercih etmek istemiyor.

İkincisi ise yerli yıldızların İsmail Kartal'la olan iyi ilişkileri. İrfan Can Kahveci başta olmak üzere Türk futbolcuların performansının 2023-24 sezonunda olduğu gibi üst seviyeye çıkacağına inanılıyor.

Sergen Yalçın da masada

İsmail Kartal'ın göreve gelmesi halinde Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül de teknik ekipte olacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho ile görüşmesinin ardından, kararda bir değişiklik olmazsa İsmail Kartal ile görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de İsmail Kartal dışında Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın da yeni hoca adayları arasında. Ancak şu an için en büyük aday İsmail Kartal.