Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'la devam eden şampiyonluk yarışında oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı.

Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, takımını şampiyonluk yolunda motive etmek için futbolcularıyla çok önemli bir konuşma yaptı.

Portekizli hoca, Galatasaray'la girilen şampiyonluk yarışında puan farkının 4'e inmesinin ardından oyuncularına 'Siz kazanın, 4 puan fark da kapanacak' direktifinde bulundu.

Ne söylendi?

Sabah'ın haberine göre; Mourinho, Samandıra'da düzenlediği toplantılarda oyuncularına haftalardır, "Siz galibiyetler alın. Oyunumuzu oynayıp şampiyon biz olacağız. Galatasaray puan kaybı yaşayacak" diyordu. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki puan kaybı tecrübeli hocayı haklı çıkardı.

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Mourinho'nun yaptığı son toplantıda ise şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Şu an önümüzde Avrupa var. Konsantre olacağımız alan başka. İki maçı atlattıktan sonra hedefe kaldığımız yerden yürüyeceğiz. Siz kazanın Galatasaray'la 4 olan puan farkı da kapanacak."