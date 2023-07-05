Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal ve Ali Koç, basın toplantısında transfer konusuna değinirken Zaha ve Arda Güler hakkında da konuştu.

İsmail Kartal, 2021-22 sezonunda Vitor Pereira’nın gönderilmesinin ardından lig bitimine kadar takımın başına getirilmişti. Türkiye Kupası’nda Kayseri’ye, Konferans Ligi’nde ise Slavia Prag’a elenen Fenerbahçe, ligin son bölümünde müthiş bir seri yakalayarak sezonu 2. bitirmişti.

Yola Kartal’la devam edilmesi gerektiğini dile getirenlerin sayısı epey fazlaydı ancak Ali Koç tercihini Jorge Jesus’tan yana kullanmıştı. 4 Haziran 2022’deki Mali Genel Kurul’a İsmail Kartal ve ailesi de katıldı, tecrübeli çalıştırıcı burada kendisini onurlandıran konuşmaların ardından Sarı-Lacivertliler’a gözyaşlarıyla veda etti.

Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Kartal, yuvasına, çok sevdiği Fenerbahçe’sine bir kez daha geri döndü. 62 yaşındaki teknik adam geçen hafta göreve başladı ancak kendisi için imza töreni bugün düzenleniyor. Başkan Ali Koç’un bizzat yer aldığı tören, alışılmışın aksine Ülker Stadı’nda değil Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılıyor.

Ne söylendi?

İmza töreninde ilk olarak söze Başkan Ali Koç başladı ve gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Basın toplantısını bu tesislerde yapmayı uygun bulduk. Totem de diyebilirsiniz."

"Geçen sezon İsmail Kartal ile yollarımızı ayırırken bunun buruk bir veda olduğunu ve yollarımızın kesişeceğini söylemiştim. Bu anlamlı birliktelik yeniden başlıyor."

'SONUÇLARDAN BAĞIMSIZ BİR KARARDI!'

"Geçen sene yollarımız ayrılırken, 'Bu buruk ve geçici bir veda. Yollarımız bir gün tekrar kesişecek' demiştim. Bu anlamlı birliktelik, şimdi yeniden başlıyor. Karakteriyle herkesin saygısını kazanmış, Fenerbahçe'nin neferi, camiamızın evladı, yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı yeniden aramızda görmekten tüm camia olarak

mutluluk duyuyoruz. Son derece heyecanlıyız."

"İsmail Kartal hocamızı göreve çağırdığımız zaman, 'Biz önümüzdeki sezon dünya çapında bir hocayı getirmek için görüşmelerimiz devam ediyoruz. Hocam bunu bilesin' dedik. Hocamızın performansından bağımsız olarak, Fenerbahçe'nin çizdiği bir yol haritası vardı. Ardından da Jorge Jesus'u göreve getirdik. Durum tamamen bundan ibaretti."

TRANSFER SÖZLERİ

"Hocamızın ve ekibinin, futbol aklı ve yetkinlikleriyle bizi başarıya ulaştıracağına inanıyoruz. Biz de onlara sonuna kadar destek olacağız. Hocamıza bir liste sunduk. Onun da ekleyeceği bir kaç isimle beraber transferlere başlayacağız.''

"Transfer konusunda acele ediyoruz çünkü turnuvalar ülke puanımız düşük olduğu için erken başlıyor. Ama Avrupa'da da transfer sezonu yeni başladı, herkes tok satıcı. Eksisi ve artısıyla bunları test ediyoruz. Hocamıza verebileceğimiz en büyük destek, istediği transferleri sağlayabilmek ve en uygun zemini hazırlayabilmek. Şampiyon olmak için ülkemizde sadece sahada başarılı olmak yetmiyor."

"İşi sıkı tutacağız. Başkalarının fıtratında olan şeyleri biz de yapacağız. Nereye çekerseniz çekin."

TARAFTARA MESAJ

"Son 3 sezonda en çok puan toplayan takım, 235 puanla Fenerbahçe, 224 puanla Galatasaray ve 221 puanla Beşiktaş. Ne hikmetse hakem hataları Fenerbahçe lehine hiç yok, konuşulmayacak düzeyde. Aleyhine ise o kadar yüksek ki... Sahada adil rekabet olması için lobi yapılması mı gerekiyor? Ama ne yazık ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. hakkımız yenmese bu puanlarla belki 2-3 en azından 1 şampiyonluğumuz olacaktı."

'TAKIMA DESTEK OLSUNLAR'

"Fenerbahçe son üç sezonda açık ara lider! Şampiyon olamamamız sadece transfer, hoca değil! Bu takıma destek verin. Haksızlığa uğradığımızda, camianın en büyük savunucuları olun. Şükrü Saracoğlu eski günlerine dönsün. Şu anda hiç alışık olmadığımız bir tablo var. Geçen sene bir penaltı oldu. Serdar Dursun penaltı atacakken yuhalandı! Bu normal değil! Taraftarlar da aynaya baksın. Onlar da yeni bir sayfa açsın. İsmail Hoca liderliğinde takıma destek olsunlar."

5 YILDIZLI FORMA AÇIKLAMASI

Biz 1959 öncesi için yaptığımız başvuru 2 yılı geçti. Biz olumlu veya olumsuz bir harekete geçilmesini istiyoruz. Bir önceki TFF başkanı hiçbir şey yapmadı. Sıfır! Sayın Büyükekşi de yapmadı. Bir sene olduğu için anlayışla karşılıyoruz. Gelecek sezon 5 yıldızlı formamızla sahada olacağız. Logomuzu böyle tescil ettirdik."

'BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI'

Ali Koç'un konuşmasının ardından İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Geçen sene ayrılık sürecinden sonra divan üyelerimizin önderliğinde bir veda töreni yapıldı. Ayrılmama rağmen bana gösterilen teveccüh beni çok duygulandırdı."

"Son bir senede ne yaptık? Bir yıldır yardımcılarım yurt dışındaki hocaları yakından takip etti, ben de ülke içindeki hiçbir şeyi kaçırmadan takip ettim. Trendi takip etmeniz gerekiyor. Bu, bizi çok motive etti. Yurt dışına gidip gelen hocalarımız oldu."

'BEKLENTİNİN FARKINDAYIM'

"Sorumluluklarımın bilincindeyim. Camiamızın beklentisinin de farkındayım. Biz, bu yola baş koyduk. Vakit, tek yumruk olma vaktidir. Allah'ın izniyle, bu sezon şampiyonuz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin."

'FENERBAHÇE HEPİMİZİN'

"Beni göreve layık görev başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. 9 yıl oldu, şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talip olmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin 9 yılda yaşadığı kadar, bugün neyi farklı yapacağımız çok önemli. Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak, sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ekibimle bu yola baş koydum. Bu camia ne kadar güçlü olduğunu tekrar hatırlayacak. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Biz takım olarak ateşi yaktık, sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin."

'ÇOK ÖNEMLİ HAMLELERİMİZ OLACAK'

"Çok önemli transfer hamlelerimiz var. Transferin hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi, kolay olmuyor. Kimse merak etmesin, endişelenmesin! Fenerbahçe'ye yakışır oyuncuların transferini başkanımız ve yönetimimiz de istiyor. Birlikte çalışıyoruz. Takıma en iyi katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımız devam ediyor. Rusya'ya turnuvaya gideceğiz. Turnuva sonrası ayrılacaklar var. Yeni katılacaklar var."

TRANSFER İSTEDİĞİ BÖLGELERİ AÇIKLADI

"Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına oyuncular alacağız. Yönetim, bana müthiş bir destek veriyor. Takıma faydası olacak oyuncular için yoğunlaşıyoruz. Sadece bir oyuncu değil, B ve C planlarını da yapıyoruz."

'ÇOK GÜZEL ORTAMIMIZ VAR'

"Ayrıldığımda çok güzel, samimi bir ortam vardı. Ama tekrar geldim, birkaç gündür çalışıyorum.. Beni tanıyan oyuncularımızda iyi bir enerji var. Tanımayan oyuncular da mutlu, onlar da gelip sürekli benimle konuşuyor. Diyaloglarımızdan çok etkilendiler. Çok güzel bir ortam var"

ALTAY BAYINDIR KALACAK MI?

"Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz"

"2014-15'te şampiyonluğu kaybetmedik! Şampiyonluk elimizden alındı! Kurşunlandık! İkinci kez geldiğimizde Fenerbahçe'ye yakışır bir oyunla sezonu güzel şekilde bitirdik. Ancak hep yarım kaldık. Yarım kalan işimizi bu sezon Allah'ın izniyle tamamlayacağız."

ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor. Başkanımız ile görüştü. Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir."

SİSTEMİNİ AÇIKLADI

"Edin Dzeko çok önemli bir kariyer. Fenerbahçe'ye gelmesi, diğer yabancı oyuncu transferlerinde elimizi güçlendirecek. Benim sistemim belli. 4-3-3 ve 4-2-3-1. Ama maç içerisinde bu sistemler değişmez diye bir şey yok. Taktik burada devreye giriyor zaten.”

"Zaman zaman Dzeko tek, zaman zaman çift santrfor oynayabiliriz. 4-3-3 ve 4-2-3-1 oynayacağız. Maçın durumuna göre hamleler değişecek. Çift santrfor da olur, üç forvet de olur. Oyunun durumuna göre bir şey."

TRANSFER SÜRECİNİ AKTARDI

"Hacca gittim, daha önceden eşimle planlamıştık. Kalbimde Fenerbahçe'ye dönmemle ilgili bir his vardı. Tekrar bu görevin bana geleceğini hissediyordum. Mali Genel Kurul'da başkanımız biraz da beni tarif etti. Ben öyle düşünüyorum, belki yanlış olabilir. Başkanımız aradığında çok heyecanlandım, sabaha kadar uyumadım. Hac'da görevimi tamamladım. Başkanımız uçakla aldırdı. Çok mutluyum. Heyecanımızı, enerjimi takıma yayacağız. Evime henüz gitmedim. Başkanın aramasından çok mutluyum. Hayatımı Fenerbahçe'ye adayan biri olarak, başkanın araması çok mutlu etti."

"Taraftarın ne istediğini biliyorum. Hücum eden, agresif oynayan, sürekli golü koklayan ve kazanmaya yönelik bir oyunumuz olacak."

'MIHA ZAJC DÜŞÜNME AŞAMASINDA'

"Zajc, müthiş çalışkan, müthiş profesyonel, herkese saygı duyan bir insan. Mukavelesi bitti ve kendisini aradım. Kendisine büyük liglerden teklif geldiğini söyledi. Benim gelmemle birlikte Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığını söyledi ve zaman istedi. Miha, şu an düşünme aşamasında. Umarım aramıza katılır."

'JORGE JESUS'LA GÖRÜŞMEDİM'

"Jorge Jesus ile görüşmem olmadı. Samandıra'nın bir sistemi var. İşleyişle ilgili datalar kulüp personelinin elinde var. Bizim de elimizde var. Jesus ile görüşme imkanım olmadı."

ARDA GÜLER AYRILACAK MI? ALİ KOÇ TÜM SÜRECİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlarken geleceği büyük merak konusu olan Arda Güler sorusuna, "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var. Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın. net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak." yanıtını verdi.