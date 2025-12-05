Fenerbahçe’de ilk gidecek isim belli oldu! Kış transfer döneminde veda edilecek

Sarı-Lacivertli ekip, geride bıraktığımız sezon Livakovic'in beklenen performansının altında kalması sonrası kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet etmişti. Ancak; Ederson ve Tarık Çetin transferleri sonrasında İrfan Can'ın performansından memnun kalınmadı.

Ne oldu?

Fenerbahçe'de sezona ilk 11'de başlayan ancak Ederson'un transferinin ardından yedek kulübesine hapsolan İrfan Can Eğribayat'ın sarı-laciverli formayla olan geleceğini Tarık Çetin'in performansı etkiledi.

Özellikle sezon başında üçüncü kaleci olarak transfer edilen Tarık Çetin, gösterdiği başarılı performansla dengeleri bozdu. 28 yaşındaki tecrübeli eldiven Ederson’un arkasında güven verirken, İrfan Can Eğribayat’ı geri plana itti.

Sarı lacivertli takımda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan Tarık Çetin, Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yokluğunda 8. haftada oynanan Samsunspor maçında başarılı bir performans göstermiş, ertesi haftadaki Karagümrük karşılaşmasında ise İrfan Can dönmesine rağmen kaleyi koruyan isim olmuştu.

Ne söylendi?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Livakovic’i yedek kulübesine çivileyerek kaleyi devralan, ancak sonrasında büyük bir düşüş yaşayan İrfan Can gözden düştü. Sarı lacivertliler, Tarık’la yeni sözleşme yapmaya, İrfan Can’ı ise elden çıkarmaya hazırlanıyor.

Performansı

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Eğribayat, 2022 yılından bu yana formasını giydiği sarı lacivertli takımda 53 maça çıktı ve kalesinde 51 gol gördü. İrfan Can 20 maçta ise kalesinde gol görmedi.