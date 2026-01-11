Fenerbahçe’de Guendouzi ayağının tozuyla geldi: Rüya gibi bir başlangıç! Avrupa basını yere göğe sığdıramadı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı-Lacivertli ekipte Guendouzi ve Oosterwolde ağları havalandırdı.

Sarı-Lacivertli ekibe imza attıktan kısa süre sonra ayağının tozuyla ilk maçına Galatasaray derbisiyle çıkan Guendouzi'nin attığı gol ve performansı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

İşte Avrupa basınından Guendouzi'nin performansına yönelik dikkat çeken detaylar:

BILD/ ALMANYA: Yeni transfer, ilk maçında golü attı. Kış transfer döneminde Lazio'dan 28 milyon euro karşılığında transfer olan Matteo Guendouzi, Asensio'nun ortasından seken topu fırsat bilerek ceza sahası kenarından yaptığı alçak şutla skoru 1-0'a getirdi (28'). Bundan sonra maç karşılıklı ataklarla geçti; Galatasaray oyuna daha çok hakim olsa da bir türlü gol bulamadı. Fenerbahçe ise devre arasından sonra Oosterwolde'nin akrobatik volesiyle farkı ikiye çıkararak skoru 2-0 yaptı. Ve stoper oyuncusu daha sonra Galatasaray yedek kulübesinin önünde, doğrudan televizyon kameralarına doğru kışkırtıcı bir şekilde gol sevincini yaşayarak büyük bir olay yarattı. Sonuçta bunun bir önemi kalmadı, çünkü skor Sané'nin takımı lehine 0-2 olarak kaldı. Diğer Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın (72. dakikada Lucas Torreira'nın yerine) oyuna girmesi bile sonucu değiştiremedi.

LEQUIPE / FRANSA: Perşembe günü yaklaşık 30 milyon Euro karşılığında Lazio'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mattéo Guendouzi, yeni takımına hemen uyum sağladı. Yeni kulübüyle ilk maçına çıktığı Cumartesi günü Galatasaray'a karşı oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, 28. dakikada ceza sahası kenarından yaptığı alçak şutla golü kaydetti. Guendouzi'nin golü Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetine katkıda bulundu. İkinci golü ise eski PSG oyuncusu Marco Asensio'nun asistıyla Jayden Oosterwolde kaydetti.

MARCA / İSPANYA: Eski Mallorca, Espanyol, Real Madrid ve Paris Saint-Germain oyuncusu Marco Asensio, Fenerbahçe'yi Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı oynanan derbi maçında (0-2) zafere taşıdı. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Sané ve Icardi ile maça başlayan ancak Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Osimhen'in yokluğunu derinden hisseden Galatasaray'a 48. dakikada son darbeyi vurdu.

TUTTU MERCAO / İTALYA: Matteo Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla rüya gibi bir başlangıç yaptı . Sadece üç gün önce, Fransız orta saha oyuncusu, Lazio formasıyla Olimpico'daki son maçına çıkmaya hazırlanıyordu. Takımına Duygusal bir veda etmişti. Ancak bu akşam Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında derbide golü buldu ve Türkiye'nin ilgi odağı oldu.