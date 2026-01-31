Fenerbahçe’de futbolu bıraktı: 6 sene sonra geri döndü! İşte yeni takımı

2020 yılında Fenerbahçe forması giydikten sonra profesyonel kariyerini noktalayan Mehmet Ekici, futbola geri döndü.

35 yaşındaki eski milli futbolcu, Almanya’nın alt liglerinden Bezirksliga ekiplerinden FC Aschheim ile sözleşme imzaladı.

Ne söylendi?

FC Aschheim Teknik Direktörü Enzo Contento, transferle ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Gerçek bir şans transferi oldu. Bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli etken, Mehmet ve Diego’nun birbirini çok iyi tanıması. Ayrıca Mehmet’in kariyerini yıllardır yakından takip ediyorum.

Kariyeri

Eski milli oyuncu Mehmet Ekici, Süper Lig kariyerinde özellikle Trabzonspor formasıyla dikkat çekti. Bordo-mavili ekipte 83 resmi maçta 18 gol ve 18 asistlik katkı sağlayan Ekici, 2014 yılında Werder Bremen’den 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’un yolunu tutmuştu.

Başarılı orta saha oyuncusu, 2017 yılında ise bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye imza attı. Sarı-lacivertli formayla 49 resmi maça çıkan Ekici, bu süreçte 5 gol ve 5 asist üretti. Türkiye A Milli Takımı’nda da 12 kez görev alan Ekici, 2020 yılında profesyonel futbol kariyerini bitirmişti.