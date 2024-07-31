Fenerbahçe'de Fred sahalardan kaç hafta uzak kalacak? Hangi maçları kaçıracak?

Lugano maçında sakatlanan Fred'in sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildi, peki Fred, Fenerbahçe formasına ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynadığı rövanş karşılaşmasında Fred bir sakatlık yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınlarken Fred'in Fenerbahçe formasından ne kadar süre uzak kalacağı da belli oldu.

Peki Fred sahalardan kaç hafta uzak kalacak, hangi maçları kaçıracak? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Fred neden sakatlandı?

Fenerbahçe, Fred'in Lugano maçında yaşadığı sakatlık sonucunda sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiğini şu paylaşımla açıkladı:

"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Fred sahalara ne zaman dönecek?

Fred'in sakatlık sonrası 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fred, Lille eşleşmesindeki iki maçta olmayacak. Oyuncunun Süper Lig'in ilk haftasındaki maça da yetişmesi çok zor gözüküyor.