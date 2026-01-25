Fenerbahçe’de fırtına gibi esen yıldıza sürpriz talip! Transferde sıcak gelişme

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken Sarı-Lacivertli ekibin yıldız futbolcusuna Araplar talip oldu.

Bu sezonki performansı ve attığı kritik gollerle Fenerbahçe'yi adeta sırtlayan Talisca için Arap ekibi devreye girdi.

Ne oldu?

Sport KSA'nın habere göre Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Taawoun, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Brezilyalı yıldız oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği ve Suudi ekibinin kısa süre içerisinde Talisca ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Performansı

Fenerbahçe'de bu sezon 29 resmi maçta görev yapan Anderson Talisca, 17 gol atarken takımına 3 asistlik katkı sundu.