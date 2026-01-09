Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları, Ademola Lookman için Atalanta ile görüşecek!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ocak ayına hızlı bir giriş yaptı. Önce Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan Kanarya, ardından Mert Günok ve Matteo Guendouzi ile sözleşme imzaladı.

Yarın akşam Süper Kupa Final maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Kanarya, şimdi yeni transferler peşinde. GOAL, Fenerbahçe'nin Ademola Lookman için Atalanta ile transfer görüşmesi yapacağını doğruluyor.

Atalanta 45 milyon euro istiyor

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, önümüzdeki hafta Atalanta ile Ademola Lookman transferi için görüşme gerçekleştirecek.

İtalyan kulübü, Nijeryalı oyuncu için 45 milyon euro bonservis ücreti istiyor ve bunu peşin olarak talep ediyor. Fenerbahçe, yapılacak görüşmede ödeme seçeneği olarak taksit talebini Atalanta'ya iletecek.

Taraftarlar Lookman için kampanya başlattı

Ayrıca İstanbul devi, Ademola Lookman için zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneğini de kovalıyor. İki kulüp arasında görüşmeler haftaya hızlanacak.

Bu arada Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Ademola Lookman kampanyası başlattı. Binlerce taraftar #LookmanFenere etiketi ile Nijeryalı golcüyü İstanbul'a davet ediyor.