Fenerbahçe’de En-Nesyri bardağı taşırdı: Dünya deviyle anlaşma sağlandı! Faslı oyuncu sabır tüketiyor

Fenerbahçe'de Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri'nin transfer konusundaki tutumu yönetimin sabrını taşırmak üzere. Juventus'la anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertli ekip, yıldız ismin de anlaşmayı onaylamasını bekliyor.



Kanarya, En-Nesyri'nin takımdan ayrılma durumuna göre forvet transferi

yapacağı için Faslı futbolcunun acilen kararını vermesini ve ona göre aksiyon almasını bekliyor. Ancak, Fanatik'ten Samet Çayır'ın edindiği bilgiye göre Youssef En-Nesyri, Juve'nin kendisine sunduğu teklifi kabul etmedi.

Kızarak istanbul'dan ayrıldı

Gece geç saatlerde Sevilla'nın da devreye girdiği öğrenildi. Faslı golcünün, eski kulübüne daha sıcak baktığı için İtalyan devinin teklifine 'evet' demediği ortaya çıktı. Juve Sportif Direktörü Marco Ottolini ise kızarak İstanbul'dan ayrıldı.

Ne oldu?



Sarı-Lacivertliler’de Youssef En-Nesyri’nin geleceği için kritik saatlere girildi. Teklifini güncelleyen Juventus, 5.8 milyon Euro kiralama bedeli ve 21.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

Hem yönetim hem 4 gündür İstanbul’da bulunan İtalyan kulübünün sportif direktörü Marco Ottolini, En-Nesyri’nin teklifi kabul etmesini bekliyor. Domenico Tedesco ise transfer gerçekleşmezse En-Nesyri’yi Göztepe maçının kadrosuna almak istiyor. Faslı yıldızın ayrılması durumunda santrfora yabancı takviyesi mutlaka yapılacak.

Performansı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 lig maçına çıkan En-Nesyri, takımına 7 gollük katkı sağladı.