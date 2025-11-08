Fenerbahçe’de Ederson damga vurdu! 2019’dan beri bir ilki başardı

Sarı-Lacivertli ekibin Brezilyalı kalecisi Ederson, Avrupa Ligi'ndeki Plzen maçındaki performansıyla büyük alkış almıştı. Dünyaca ünlü kaleci, form grafiğiyle 2019'dan bu yana bir ilke imza attı.

Ne oldu?

Rakibin 6 isabetli şutunda geçit vermeyen Brezilyalı file bekçisi üç tehlikeli ortayı da tutmayı başardı. Sarı-lacivertli yöneticilerin maçtan sonra Ederson’un performansı için övgülerde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan tecrübeli kaleci Plzen karşısında yaptığı altı kurtarışla Ekim 2019’dan (Manchester City-Atalanta) bu yana en yüksek sayıya ulaştığı Avrupa kupası maçını oynadı.

Piyasa değeri 18 milyon euro

Brezilya Millî Takımı'ndan davet alan Ederson'un Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli kalecinin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak dikkat çekiyor.