Fenerbahçe'de deprem! Domenico Tedesco, yıldız oyuncuyu kadro dışı bıraktı...

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, takımın Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Sabah toplantı yapıldı ve 'ortak karar' verildi

Fanatik'in Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'ın edindiği bilgiye göre Kanarya'da Rodrigo Becao'nun kadro dışı kararı, bu sabah teknik heyet ve yöneticilerin yaptıkları toplantının ardından 'ortak karar' olarak verildi.

29 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 6 dakika sahada kaldı.

Rodrigo Becao, 2023-24 sezonunda 8.3 milyon euro karşılığında Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.