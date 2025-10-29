Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Satışına onay çıktı

Sarı-Lacivertli ekipte, ara transfer dönemi için iddialar ortaya atılmaya başlandı. Başkan Sadettin Saran ve Tedesco'nun karar verdiği bölgelere takviye yapılırken, ayrılıklar da yaşanacak.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin 2023'te Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski için transfer iddiası gündeme geldi. Polonyalı futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Sky DE'nin haberine göre Szymanski'nin kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali var. Fenerbahçe uygun bir teklif gelmesi halinde Szymanski'nin satışına onay verebilir. 26 yaşındaki futbolcuya Bundesliga'dan ilgi olduğu aktarıldı.

Performansı

Polonyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla 125 maça çıkarken 22 gol atıp takımına 30 asistlik katkı sundu.

Fenerbahçe'yle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski'nin piyasa değeri 14 milyon euro olarak göze çarpıyor.