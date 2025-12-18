Fenerbahçe’de ayrılık şoku: Yıldız oyuncu kararını verdi! Takımlar transfer yarışına girdi

Sarı-Lacivertli ekibin yıldız golcüsü Youssef En Nesyri, geleceğe yönelik kararını verirken takımlar onun için sıraya girdi.

Ne söylendi?

Afrika Uluslar Kupası için milli takıma giden yıldız golcünün menajeriyle bir görüşme yaptığı ve takımdan ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Nesyri'nin "Afrika Kupası bitmeden bana kulüp bul. Artık Fenerbahçe'de oynamak istemiyorum" dediği aktarıldı.

Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi göndererek Faslı golcüden gelecek parayı Alexander Sörloth transferinde kullanmak istiyor.

Performansı

Bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıkan deneyimli golcü 8 gol atarken takımına 1 asistlik katkı sundu. En-Nesyri'nin, Fenerbahçe ile olan mevcut kontratı 2028'de sona erecek. Fenerbahçe forması altında toplamda 77 maçta süre bulan En-Nesyri, 38 gol attı ve 8 asist yaptı.