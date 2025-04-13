Fenerbahçe'de 11 futbolcuya yol göründü! Jose Mourinho kararını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho neşteri, düşünmediği futbolculara neşteri vurdu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelecek sezon takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Portekizli hoca, şampiyonluk gelmese bile takımının başında olacak ve bu kapsamda 11 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor.

İşte Sporx'in derlemesine göre Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen futbolcular:

Dzeko & Tadic

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Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerin başında sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic var.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırp futbolcuyla Ajax ve MLS'ten bir ekip ilgileniyor.

Cenk Tosun

Devre arası Japon takımı Urawa Red Diamonds'tan teklif alan Cenk Tosun, Mourinho'nun isteğiyle takımda kalmıştı. Beklentileri karşılayamayan oyuncuyla sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor.

Serdar Aziz

Futbolu bırakacağı iddiaları ile gündeme gelen Serdar Aziz, menajeri dolayısıyla böyle bir karar almadığını açıklamıştı. Bu sezon hiç süre almayan tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İsmail Yüksek

Jose Mourinho yönetiminde süresi oldukça düşen İsmail Yüksek'in sezon sonunda çift haneli bir bonservis bedeliyle Avrupa kulüplerine gitmesi bekleniyor.

Rodrigo Becao

Brezilyalı stoper, yaşadığı iki büyük sakatlık sebebiyle beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe'nin oyuncu için 7-8 milyon euroluk bir beklentisi var.

Osayi-Samuel

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile yeni kontrat konusunda anlaşamamıştı. Nijeryalı yıldızın da sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Livakovic

Yaşadığı sakatlık ardından yerini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bu durumdan rahatsız olan Hırvat kalecinin sezon sonunda bonservisiyle birlikte ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki kaleci için bonservis beklentisi 10 milyon euro.

Allan Saint-Maximin

8 milyon euro bedelle Al-Ahli'den kiralanan Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşadıktan sonra kadroya yeniden katıldı ve etkili perfromanslar sergiledi. Maximin'i büyük bir mali yükümlülük olarak gören yönetim, Fransız futbolcuyla yola devam etmeyi düşünmüyor.

Djiku

Son 2 sezondur takımda ara ara forma şansı bulan Dijku, Mourinho'nun istediği sertlikle bir stoper değil. Bundan dolayı Portekizli çalıştırıcı, Djiku'yu takımda tutmayı düşünmüyor. Djiku için Ligue 1'den ilginin olduğu konuşuluyor.

Burak Kapacak

2021 yılında Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan 1.30 milyon euro karşılığında katılan Burak Kapacak, Karagümrük ve Sivasspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye geri döndü ve 4 senede Fenerbahçe formasıyla yalnızca 8 maça çıktı. Fenerbahçe ile 1 sezon daha kontratı bulunan oyuncunun takımdan gönderilmesi bekleniyor.