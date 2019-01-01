Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmak üzere

Bu sezon Çaykur Rizespor'da attığı gollerle adından söz ettiren Vedat Muriqi'nin, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Sabah gazetesinin haberine göre , Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon kadroyu büyük ölçüde değiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmeleri biten Soldado ve Slimani'nin yanı sıra performansından memnun kalınmayan Michael Frey kesin olarak takımdan gönderilecek.

Fenerbahçe yönetiminin, gelecek sezonda kadroyu büyük ölçüde değiştirme planı yaptığı ve sözleşmesi bitecek olan Soldado ile Slimani'nin yanı sıra performansından memnun kalınmayan Michael Frey'i takımdan göndereceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin 3 yeni golcü alacağı ve bunlardan birinin Vedat Muriqi olacağı iddia edildi.

Çaykur Rizespor formasıyla bu sezonun flaş isimlerinden olan Muriqi için yeşil-mavili yönetimle temasa geçen Fenerbahçe, transferi tamamlamaya çok yakın. Süper Lig'de bu sezon 29 maçın tamamında forma giyen Kosovalı forvet , bu sezon 13 gol 7 asistlik performansıyla Çaykur Rizespor'un yükselişindeki en önemli ve dikkat çeken isimlerden biri oldu.

kariyerine 2014-15 sezonunda 'da başlayan Vedat Muriqi, önce , sonra Çaykur Rizespor forması giydi. 25 yaşındaki oyuncu, 1.5 sezonda Rize'de 47 resmi maça çıktı ve 21 gol attı.