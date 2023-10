Fenerbahçe bu sezon Süper Lig tarihine geçti: Lig tarihinde bir ilk!

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında yalnız 3 puan çıkarmadı aynı zamanda Süper Lig tarihine adını yazdırdı.

Fenerbahçe, Hatayspor'u mağlup etti

Bu sezon ligde 9'da 9 yaptılar

Bunu başaran ilk takım

NE OLDU? Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig'de 9'da 9 yapan İsmail Kartal'ın öğrencileri, lig tarihinde bir sezona dokuzda dokuz yaparak başlayan ilk takım oldu.

DAHA FAZLASI: Aynı zamanda OPTA'nın verilerine göre, evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçında da 2+ gol atan Fenerbahçe (hükmen galibiyetler hariç), daha uzun bir seriyi en son Ekim 2000-Ağustos 2001 (15 maç) arasındaki dönemde yaşamıştı.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski, Bright Osayi-Samuel, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle kazanırken Hatayspor'un gollerini Faouzi Ghoulam ve Rayane Aabid kaydetti. OPTA'nın verilerine göre, Ekim 2021'den (vs Konyaspor) bu yana Süper Lig'deki ilk frikik golünü Hatayspor ağlarına gönderen İrfan Can Kahveci, 2018/19'dan bu yana ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan isim konumunda.