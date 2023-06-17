Süper Lig'i ikinci bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olmak için transferde büyük oynuyor.

2022/23 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Sarı-Lacivertli ekipte, önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başlandı.

Fenerbahçe, transfer konusunda büyük futbolculara yönelirken şimdilik ibreyi Serie A devinin yıldızına çevirdi.

Ünlü gazeteci duyurdu

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken yeni bir isim gündeme düştü. Ünlü gazeteci Alfredo Pedulla, Sarı-Lacivertli ekibin Juventus ile sözleşmesi biten Juan Cuadrado ile ilgilendiği ve görüştüğünü yazdı.

Pedulla; 35 yaşındaki kanat oyuncusunun önceliğini İtalya ve İspanya olarak belirlediğini aktarırken Fenerbahçe'den süre istediğini ifade etti.

Yeni bir maceraya yelken açmak istiyor

İtalyan devi Juventus'la sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacak olan Kolombiyalı yıldızla sadece Fenerbahçe ilgilenmiyor. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan La Liga ekiplerinden Sevilla da yıldız oyunuyu kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Nasıl karar verecek?

Hem sağ bek hem de sağ kanat bölgesinde oynayabilen Cuadrado, şu anda tatil yapıyor ve en kısa sürede ailesiyle birlikte kararını verip Fenerbahçe'ye geri dönüş yapacak.