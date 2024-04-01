Süper Lig'in dev takımları, Serie A'da forma giyen yıldız futbolcu için devreye girdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş yaz transfer dönemi için şimdiden harekete geçti ve Serie A devi Inter'in formasını giyen Kolombiyalı yıldız Cuadrado için nabız yoklamaya başladı.

Ne oldu?

Süper Lig'in dev takımları, önümüzdeki yaz transfer için çalışmalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, gözünü Serie A devinin yıldızına dikti. İtalyanlar, Süper Lig'in dev takımlarının sezon sonunda devreye gireceğini aktardı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi, sezon bittiğinde sona erecek.

Süper Lig devleri temasta...

Inter ile geçtiğimiz sezon Serie A şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon da şampiyonluğa koşan Juan Cuadrado, İtalyan devinden ayrılma kararı aldı. MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgi odağında olan Cuadrado için Süper Lig devleri temaslarını sürdürüyor.

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Ne söylendi?

Calcio Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız oyuncu için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon başında adı sıklıkla Türkiye ile anılan ancak bir sezon daha üst düzey bir ligde yer almak istediği için Inter'de kalan Cuadrado'nun sezon sonunda gelecek sıcak bakacağı aktarıldı.

Cuadrado ne yaptı?

Bu sezon yaşadığı aşil tendonu sakatlığı sebebiyle yalnızca 9 resmi maçta forma giyebilen Kolombiyalı yıldız Juan Cuadrado takımına 2 asistlik katkı sağladı.